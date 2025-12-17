México en el top 15 global del e-commerce: AliExpress lidera la expansión 2026

México se consolida no solo como un mercado estratégico clave en América Latina, sino como una potencia global, ubicándose en el Top 15 de países donde el comercio electrónico es el mayor motor del retail. La dinámica de compra digital es explosiva: en 2024, las ventas online minoristas alcanzaron los $789.7 mil millones de pesos, marcando un impresionante crecimiento anual del 20%, según el Estudio de Venta Online 2025 de la AMVO.

Dicho estudio, realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online, A.C. (AMVO), tiene como objetivo mostrar el desarrollo de los canales digitales en México a partir del valor de mercado, crecimiento a lo largo del año, su impacto en las distintas categorías y regiones del país, los usos y hábitos de los compradores digitales en México, así como su comportamiento al navegar y comprar por Internet.

Este crecimiento sostenido está impulsado por la madurez digital del consumidor mexicano, el poder de las temporadas masivas de descuento como Hot Sale y El Buen Fin, y la adopción creciente de plataformas globales, entre ellas AliExpress, que han ganado un terreno significativo al ofrecer la combinación ganadora de precios competitivos, enorme variedad y acceso a artículos especializados. Además de generar ventas, las campañas de descuento demuestran la disposición del consumidor.

Solamente, el Hot Sale de 2024 sumó casi $30 mil millones de pesos, reflejando que los factores que influyen directamente en la compra son las promociones agresivas, los beneficios financieros y las entregas rápidas o gratuitas. En este entorno, AliExpress participa y marca tendencias al satisfacer una necesidad crucial del comprador mexicano: la búsqueda de exclusividad. El 39% de los compradores online adquiere productos en internet justamente porque no los encuentra en tiendas físicas. AliExpress atiende directamente a este segmento, ofreciendo un catálogo internacional inigualable y aprovechando nichos.

Categorías con el mayor crecimiento en el país, como fotografía, electrónica, electrodomésticos pequeños, DIY y juguetería, son los segmentos históricamente más fuertes de la plataforma. La conveniencia es el nuevo estándar: 8 de cada 10 compradores consideran que la facilidad de compra es lo más importante en la experiencia digital. Además, la expansión de los medios de pago para incluir a usuarios no bancarizados y de diversos niveles socioeconómicos está ampliando exponencialmente el mercado, un espacio que las plataformas globales con facilidades de pago alternativo están capitalizando.

El panorama del e-commerce en México, impulsado por la omnicanalidad, un comprador proactivo en la búsqueda de ofertas y el impacto masivo de las temporadas de descuento, crea el escenario perfecto para que AliExpress afiance su posición. Eventos como Hot Sale, El Buen Fin y el icónico 11.11 (Día del Soltero) ya son pilares del crecimiento digital y representan una oportunidad fundamental para que AliExpress conecte a millones de mexicanos con lo mejor de los productos globales a precios accesibles y continúe su trayectoria de expansión durante 2026.

Pie de foto: AliExpress lidera la expansión en e-commerce en 2026

