Modi: El sur global labra su destino en un mundo que debe reflejar la realidad actual

En un discurso ante una sesión conjunta del Parlamento etíope en Adís Abeba, Modi señaló que "el sur global está escribiendo su propio destino", e India (país más poblado del mundo) y Etiopía (segundo país más poblado de África) "comparten una visión mutua".

"Nuestra visión es la de un mundo donde el sur global se alza no contra nadie, sino a favor de todos", subrayó el mandatario, en la última jornada de su visita de dos días a Etiopía, país con el comparte membresía en el grupo de economías emergentes BRICS.

El líder indio defendió "un mundo donde el desarrollo sea justo, donde la tecnología sea accesible y donde se respete la soberanía. Un mundo donde la prosperidad sea compartida y la paz se defienda".

"Y un mundo -añadió- donde la toma de decisiones refleje la realidad actual, no el mundo de 1945. Porque el mundo no puede avanzar si sus sistemas permanecen anclados en el pasado".

Muy aplaudido por los legisladores y su homólogo etíope, Abiy Ahmed, Modi subrayó que "la solidaridad es fuerza y ​​la cooperación es poder".

"Hoy, como naciones del sur global, como civilizaciones antiguas, como amigos, India y Etiopía nos mantenemos unidos. Nos mantenemos unidos como miembros de una misma familia. Y trabajamos por un mundo más justo, más igualitario y más pacífico", aseveró el primer ministro indio, inmerso en una gira que ya le ha llevado ya a Jordania y que tendrá como próxima escala a Omán.

Modi se congratuló también de que la Unión Africana, con sede en Adís Abeba, se integrara como miembro permanente del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) durante la presidencia india del bloque en 2023, en una decisión impulsada por Nueva Delhi.

También remarcó que "India estará encantada de apoyar los esfuerzos de Etiopía para dar una voz poderosa al sur global en la COP-32 (cumbre climática de la ONU) de 2027", que organizará el país africano.

India y Etiopía reforzaron este martes sus lazos bilaterales, elevándolos a la categoría de asociación estratégica, durante la reunión entre Modi Abiy Ahmed en la capital del país africano, en la que se firmaron varios acuerdos de cooperación.