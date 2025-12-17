Netanyahu habla con líder rabino australiano y vuelve a culpar a Albanese del atentado

La oficina de Netanyahu se hizo eco de la conversación con Ullman, suegro del rabino asesinado Eli Schlenger y que llevó a interrumpir la comparecencia del mandatario israelí en su juicio por currupción, en un comunicado donde no desaprovechó para, como ya hiciera tres días atrás, culpar nuevamente al Gobierno australiano, liderado por el primer ministro, Anthony Albanese, del trágico suceso.

"Estos actos criminales son resultado de un antisemitismo desenfrenado ante la débil política de las autoridades del país y del gobierno australiano", afirmó Netanyahu durante la conversación, según informa hoy su gabinete.

Netanyahu ya relacionó el domingo el "llamado a un Estado palestino" por parte de Australia con el tiroteo masivo. Además, aseguraba entonces, que el pasado 17 de agosto envió una carta a Albanese donde le advertía que su gobierno "promovía y fomentaba el antisemitismo".

Según Netanyahu, la apuesta del Gobierno australiano por la solución de los dos Estados, un israelí y otro palestino, "envalentona a quienes amenazan a los judíos australianos y alienta el odio hacia los judíos", teniendo como consecuencia, de acuerdo a su visión, el ataque terrorista.

"Su llamado a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás", espetó Netanyahu el 17 de agosto a Albanese.

El domingo, un tiroteo en la playa de Bondi (Sídney) contra un evento organizado por la comunidad judía dejó 16 muertos, incluyendo uno de los perpetradores, y decenas de heridos.

Las autoridades sanitarias al cargo detallaron que 21 personas continúan hospitalizadas este miércoles en distintos centros médicos de Sídney, cinco de ellas en estado crítico pero estable.

Según las investigaciones preliminares, se cree que los autores de la masacre, padre e hijo, actuaron de manera independiente y que se movieron influenciados por ideología afín a Estado Islámico (EI). En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan células islamistas radicales.