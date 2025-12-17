"No" a la guerra, pide Maduro mientras promete mantener exportación petrolera tras bloqueo

"¿Guerra? Hemos dicho que no", dijo el mandatario en encuentro con integrantes de la 'Sociedad Bolivariana', en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro señaló que continuará con "el comercio para allá y para acá" del petróleo de su país en consonancia con la declaración de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que más temprano indicó que los buques vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas, en legítimo ejercicio de los derechos a la libre navegación y al libre comercio, ampliamente reconocidos y protegidos por el derecho internacional".

A la declaración de PDVSA, siguió una cadena de reacciones de instituciones venezolanas -Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Tribunal Supremo-, que condenaron el bloqueo calificándolo de "robo", "temeraria" o "aberrante amenaza" y "atentado a la soberanía".

Trump anunció el martes un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela sin detallar cuántos son los tanqueros afectados y aseguró que la nación caribeña "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a EE.UU.

"Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", insistió Trump el miércoles a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Maduro, sin embargo, consideró la declaración como una "una pretensión guerrerista y colonialista". La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, -ambos hermanos- también fueron tajantes en afirmar que el petróleo de Venezuela es de los venezolanos.

"No habrá petróleo regalado ni robado para ningún poder extranjero. Seguiremos siendo libres e independientes en nuestras relaciones energéticas. Junto al presidente Nicolás Maduro, seguiremos defendiendo la Patria. ¡El saqueo y el expolio no volverán!", escribió Delcy Rodríguez en un mensaje publicado en Telegram, luego de que la Casa Blanca asegurara que creó la industria petrolera y calificara la nacionalización de la industria del país suramericano, en 1976, como el "mayor robo" de la historia estadounidense.

"La tierra, el petróleo, el oro, el cielo, los mares y ríos de Venezuela le pertenecen a los venezolanos", indicó, por su parte, Jorge Rodríguez durante una sesión del Parlamento en la que se aprobó un acuerdo para rechazar la "temeraria amenaza" de Trump que -señalan- "constituye una inaceptable violación del derecho internacional".

Entretanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará "a toda costa" la integridad territorial y que defenderá los "legítimos derechos sobre sus espacios aéreos y marítimos; y de forma irreductible, defenderá su libertad, soberanía, independencia y paz".

Maduro también sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarlo sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos y "sus graves implicaciones para la paz regional".

Según un comunicado del Gobierno de Venezuela emitido este miércoles, Maduro mencionó a Guterres la publicación del presidente estadounidense calificando las declaraciones de "expresiones de abierto carácter colonial" y criticó lo que dijo este miércoles el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, sobre la industria petrolera.

Guterres reafirmó, durante la conversación con Maduro, la posición de la organización de que los Estados miembros deben "ejercer la moderación, reducir tensiones y preservar la estabilidad regional".

Justo este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la ONU cumplir su papel para evitar un "derramamiento de sangre" en medio de las tensiones entre Caracas y Washington.

Trinidad y Tobago también se pronunció respecto a este bloqueo y negó que estuviera involucrada.

Este miércoles, el periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó que Trump anunciará la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación esta noche, según, dijo, le informó un miembro del Congreso.