Nueva Delhi impedirá repostar vehículos contaminantes en plena crisis de calidad del aire

“Los vehículos sin un certificado de Control de la Contaminación (PUC, por sus siglas en inglés) válido no podrán repostar, los camiones que transporten material de construcción quedan completamente prohibidos y los vehículos privados procedentes de fuera de Delhi con estándares de emisión inferiores a BS6 no podrán entrar en la ciudad", afirmó el ministro regional de Medioambiente, Manjinder Singh Sirsa, en X.

"Estas medidas son cruciales para limpiar el aire de Delhi y garantizar acciones concretas contra la contaminación”, añadió.

El certificado de Control de la Contaminación acredita que un vehículo cumple con los límites legales de emisiones contaminantes establecidos por las autoridades. Aunque la obligatoriedad del PUC ya existía, su cumplimiento era irregular y muchos vehículos contaminantes podían circular y repostar sin problemas.

La nueva medida refuerza las restricciones ya vigentes desde el sábado con la implementación de la fase 4 del plan anticontaminación (GRAP), que incluye la suspensión de obras, restricciones al tráfico de los vehículos más contaminantes y medidas para limitar la exposición al aire libre.

El índice de calidad del aire en Nueva Delhi lleva varios días mostrando niveles récord de contaminación, que superaron los 500 puntos el lunes, dentro de la categoría "severa", y volvieron a situarse por encima de los 450 el martes en distintos puntos de la ciudad.

Aunque este miércoles ha bajado a alrededor de 300 puntos, sigue dentro de la categoría de calidad "muy pobre", según datos oficiales del Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Estas cifras multiplican hasta por veinte los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y han paralizado en los últimos días la vida cotidiana en Delhi, con escuelas cerradas, centenares de vuelos cancelados y accidentes en las principales carreteras debido a la escasa visibilidad provocada por la densa niebla tóxica de la contaminación, que dejaron ayer 13 muertos.

El deterioro del aire ha provocado además reacciones a nivel internacional, con avisos emitidos por las representaciones diplomáticas de países como Singapur, el Reino Unido y Canadá para sus ciudadanos en la región.

La contaminación que afecta a la capital se ve agravada por la combinación del tráfico y la actividad industrial, el humo procedente de la quema agrícola en regiones cercanas y las condiciones propias del invierno, que favorecen que los contaminantes queden atrapados cerca del suelo durante varios días.