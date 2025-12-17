Nuevas denuncias de presiones y bloqueos impiden inicio de escrutinio especial en Honduras

La jornada se inició con la denuncia pública de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, de que se gesta "un golpe" contra su gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández "planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones".

"Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", señaló Castro.

Castro también le ordenó a los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que separaran a los elementos de seguridad que el lunes en la noche disolvieron una manifestación de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que protestaban frente al Instituto Nacional de Formación (Infop), en Tegucigalpa, donde se guarda todo el material de las elecciones.

Centenares de policías y militares resguardan las instalaciones del Infop, donde hoy se esperaba que se iniciara un escrutinio especial para el conteo de al menos 2.792 actas electorales con inconsistencias, para entrar a la fase final del proceso.

La ordenanza de Castro la cumplió el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, con la separación de un oficial de alto rango.

Más tarde, el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de Castro, dijo que ella le ha confirmado que respetará la "alternabilidad" en el poder, y que serán "pacíficas" las movilizaciones en Tegucigalpa a la que la presidenta ha convocado en el marco de la crisis.

"Xiomara Castro es una demócrata probada y nos ha reafirmado su respeto absoluto a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república, y exige, que los políticos golpistas y los poderes fácticos no interrumpan ni saboteen su mandato constitucional, el cual culmina el próximo 27 de enero de 2026. Golpe de Estado nunca más, no al golpe electoral", indicó Zelaya.

El expresidente Juan Orlando Hernández calificó de "falsa" la acusación de la mandataria hondureña sobre que se estaría gestando "un golpe" contra su gobierno y que él planifica su regreso al país luego de ser indultado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional", añadió.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas afirmó que "aquí no va a haber ningún golpe", luego de que Castro denunciara el supuesto plan de atentar contra su gobierno.

"Nosotros garantizamos la estabilidad del gobierno, vamos a garantizar la permanencia del gobierno hasta el 27 de enero del 2026 para lograr la alternabilidad. Aquí no va a haber ningún golpe", subrayó Hernández, en declaraciones a un canal de televisión.

Ante el ambiente de incertidumbre por la demora de los resultados de las elecciones, la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) pidió respetar la voluntad popular expresada en los comicios generales.

En un mensaje dirigido a los hondureños "de buena voluntad", los obispos afirmaron que, tras la expresión pacífica de la voluntad ciudadana en las elecciones, "no queda sino escuchar la voz del pueblo soberano y respetarla".

La Embajada de EE.UU. en Honduras dijo que el Consejo Nacional Electoral "debe realizar su trabajo con libertad y transparencia", para que se den a conocer los resultados de las elecciones.

Cuando se esperaba que el escrutinio especial podría comenzar hacia las 19:00 horas locales (23:00 GMT), la consejera Hall que preside el CNE denunció que nuevos problemas han impedido que se iniciara el proceso, que debió arrancar el pasado día 13.

"¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad? A la vista y paciencia de todos y todas nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial (personal de los Partidos Políticos) se niega a hacer su trabajo y avasalla (atropella) al CNE", indicó Hall en la red social X.

Según los resultados preliminares del CNE, Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional, a quien apoya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la votación con el 40,54 % de los sufragios.

Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, con el 39,19 %, mientras que la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, está relegada en el tercer lugar con el 19,29 % de los votos, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas.