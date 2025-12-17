Nueve años de cárcel para militares vinculados a atentado contra radar de 'narcoavionetas'

El suceso ocurrió en noviembre de 2021, en el cerro Montecristi, en la provincia costera de Manabí. Un total de diez militares fueron detenidos, pero uno falleció antes de la celebración del juicio.

La sentencia fue impuesta contra Edison G., Álex C., Jesús Z., Ítalo S., Cristhian C., Kleber Ch., Cristhian A., Fernando M. y Brayan Ch., quienes, el día de los hechos, estaban a cargo del patrullaje y la custodia del equipo de vigilancia que fue destruido.

Durante la audiencia, el fiscal del caso presentó sesenta pruebas testimoniales y un número similar de documentales, entre ellas veinte pericias desarrolladas durante la investigación.

Los análisis confirmaron el uso de fuertes explosivos que provocaron la destrucción total del equipo de vigilancia, descartaron una falla mecánica y detallaron que este tipo de explosivos es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se incorporaron informes de la empresa fabricante del radar, que ratificaron los resultados de los peritajes, junto con documentación que establecía que el área donde se encontraba el equipo era una zona estratégica para la seguridad nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El radar entró en funcionamiento el 27 de octubre de 2021 y sufrió el atentado en la madrugada del 7 de noviembre, en una explosión que se escuchó en poblaciones cercanas.

El radar podía cubrir un rango de 220 millas (354 kilómetros) a la redonda y se encontraba instalado en la cima del cerro Montecristi, a 600 metros de altitud sobre el nivel del mar, donde se había construido un campamento militar para custodiarlo.

Con esta herramienta el Gobierno del entonces presidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023) esperaba detectar las 'narcoavionetas' que aterrizan en planicies de la región costera ecuatoriana para cargar cocaína.

Ecuador, rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.