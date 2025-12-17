OIM espera que presidencia chipriota de UE ayude a impulsar canales seguros de migración

La agencia emitió una lista de recomendaciones para la presidencia chipriota, subrayando la amplia experiencia del país en materia migratoria al encontrarse en la ruta mediterránea oriental, y recordó su importancia por el hecho de que en su mandato de turno comenzará a implementarse el Pacto sobre Migración y Asilo de la UE.

En ese contexto, la OIM hace un llamamiento a "políticas migratorias audaces e inclusivas para hacer frente al cambiante panorama de la movilidad dentro y fuera de Europa".

La organización señaló en ese sentido que la presidencia chipriota llega en un momento en el que las llegadas irregulares y solicitudes de asilo en Europa han alcanzado niveles mínimos, pero al mismo tiempo las presiones demográficas ponen de relieve el rol de la migración regulada a la hora de sostener un mercado laboral envejecido.

La presidencia europea de la isla mediterránea "podrá fortalecer la gobernanza de la migración, defender los estándares de protección y desarrollar resiliencia entre los Estados miembros", expresó la agencia de Naciones Unidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La OIM se comprometió a apoyar los preparativos para el despliegue del pacto migratorio europeo, en junio del próximo año, y subrayó que seguirá priorizando la puesta en marcha de políticas "que salven vidas, reduzcan la irregularidad y eviten la explotación de migrantes por medio de redes de tráfico".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó que la inestabilidad en Afganistán, Siria, Sudán y el Sahel, unida al desplazamiento por el cambio climático y el progresivo cambio de estatus de los refugiados ucranianos, ponen de relieve la urgencia de reforzar los sistemas de protección y defensa de los derechos de refugiados y migrantes.