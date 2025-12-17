ONU: "Es difícil ofrecer un argumento convincente sobre refugiados" ante los populismos

"Sigo pensando que es muy difícil ofrecer un argumento convincente sobre los refugiados, porque tenemos que enfrentarnos a un discurso muy negativo (...) utilizado por los políticos populistas de derechas", subrayó Grandi, quien el 1 de enero deja, tras diez años, la dirección de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El italiano celebró que este mensaje de apertura había permeado positivamente en las conversaciones europeas, pero admitió que quizás "debería" y "podría" haber hecho más.

"Es fácil decir 'oh, son peligrosos, amenazan nuestros valores, nuestra seguridad, nuestros trabajos'. Es mucho más difícil explicar por qué es importante mantener la puerta abierta, pero gestionándola con cuidado", apostilló.

Grandi también apuntó que cerrar las fronteras, rechazar a los refugiados, no salvarlos en el mar y elaborar leyes que impidan su reconocimiento, no resuelve la cuestión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No es solamente un error de principios, es un error estratégico", subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El alto comisionado urgió a los Estados a gestionar mejor la cuestión migratoria porque "Europa especialmente necesita mano de obra, y necesita jóvenes".

Apuntó también que si los canales migratorios fuesen más claros y más amplios, eso aliviaría la presión sobre el asilo y "conservaría un instrumento indispensable para las personas que realmente huyen por razones de supervivencia".

Tras diez años al frente de ACNUR, Grandi destacó la "degradación de la unidad y la imprevisibilidad de las relaciones de poder" del contexto actual, como uno de los mayores retos a los que se enfrentará su sucesor.