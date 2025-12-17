Otro fabricante de chips chino, MetaX, debuta en bolsa multiplicando su valor por siete

Concretamente, los títulos de MetaX abrieron a 700 yuanes (99,4 dólares, 84,7 euros) por unidad, muy por encima de los 104,66 yuanes (14,9 dólares, 12,7 euros) que había fijado para la oferta pública, y de hecho llegaron a alcanzar una subida del 755 % -o lo que es lo mismo, multiplicar por 8,5- hacia las 10.30 hora local (02.30 GMT).

MetaX vendió algo más de 40 millones de participaciones para recaudar el equivalente a unos 596 millones de dólares, lo que representa la quinta mayor salida a bolsa de este año en la China continental; la de la mencionada Moore Threads, con unos 1.131 millones de dólares, fue la segunda.

De hecho, la prensa local asegura que el frenesí por Moore Threads ha tenido mucho que ver en lo sucedido con MetaX: la primera registró un interés por parte de los inversores 2.751 veces superior a las acciones disponibles, y la segunda, incluso mayor: 2.986 veces.

Ambos casos, más allá del atractivo de las fuertes subidas en bolsa, responden a los planes de autosuficiencia tecnológica del Gobierno chino, asunto marcado como prioritario para los próximos años ante la guerra comercial con Estados Unidos, y también a una de las derivadas de ese conflicto: la salida forzada de Nvidia del mercado chino.

Además, en los últimos días, informaciones surgidas en medios económicos apuntan a que Pekín estaría 'rechazando' los chips H200 de Nvidia -más potentes que los que autorizaba EE.UU. para exportar a China hasta ahora- en favor de alternativas desarrolladas a nivel nacional.

La tecnológica, fundada en 2020 por antiguos empleados de AMD, empleará los fondos obtenidos para financiar la investigación y desarrollo (I+D) de tarjetas gráficas de alto rendimiento; entre su oferta, se hallan algunas dedicadas para tareas de inteligencia artificial (IA).

Su chip insignia para computación general, el C600, comenzará su producción próximamente tras ser anunciado en julio, y la siguiente generación, los C700, aún se encuentra bajo desarrollo.

Sin embargo, al igual que Moore Threads, las cuentas de MetaX todavía arrojan pérdidas, y la compañía no espera cubrir gastos hasta, como mínimo, el año que viene, aunque en los tres primeros trimestres del presente ejercicio multiplicó su facturación por cuatro.