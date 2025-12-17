Paraguay dice no tener información de una posible incursión militar de EE.UU. en Venezuela

"Respecto a una incursión de Estados Unidos en Venezuela, no tenemos información y en este momento eso no forma parte de nuestra agenda", declaró el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, durante una conferencia de prensa en 'Mburuvicha Róga', nombre en idioma guaraní de la residencia presidencial.

Asimismo, el jefe de la diplomacia paraguaya señaló que el Gobierno del presidente Santiago Peña discutirá "en su momento" qué postura tomar si se produjera un ataque estadounidense a Venezuela.

Paraguay ha estrechado en los últimos años sus lazos con Estados Unidos, que considera al país suramericano uno de sus mayores aliados en la región latinoamericana.

En este sentido, ambas naciones firmaron el lunes en Washington el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, en inglés), que regula la presencia de militares estadounidenses en Paraguay, al tiempo que establece las pautas para una cooperación amplia en materia de seguridad.

Al respecto, el ministro de Defensa, el general en situación de retiro Óscar González, apuntó hoy que el pacto "no implica" la instalación de una base militar estadounidense en suelo paraguayo o la participación de estos uniformados en operaciones militares dentro y fuera de este país.

"Ellos van a participar en operaciones de entrenamiento, capacitación de las Fuerzas Armadas de Paraguay", afirmó González, tras señalar que además apoyarán en la lucha contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y los ciberataques.