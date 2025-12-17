Paraguay dice que la firma del acuerdo UE-Mercosur depende solo del consenso europeo

"Nosotros estamos atentos al proceso interno de la UE, hoy día (la firma del pacto) depende exclusivamente de la UE", dijo el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, durante una conferencia de prensa en 'Mburuvicha Róga', la residencia del presidente de Paraguay.

Ramírez también apuntó que si los miembros de la UE se ponen de acuerdo, el pacto comercial se firmará este 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, durante la transferencia de la presidencia del Mercosur.

El martes, el Parlamento Europeo dio luz verde a nuevas cláusulas de salvaguarda ideadas para proteger a los agricultores comunitarios de flujos repentinos de productos considerados sensibles.

El Consejo de la UE -en el que están representados los Gobiernos de los países europeos- y la Eurocámara se reúnen hoy para tratar de cerrar la posición europea, después de que ambas instituciones hayan pactado sus condiciones.

Francia es el país más relevante que aún mantiene el rechazo a un acuerdo con Mercosur, para lo cual ha establecido tres condiciones: cláusulas de salvaguarda sólidas y operativas, la aplicación de las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos y controles a las importaciones.

De manera paralela a las negociaciones en las instituciones comunitarias, el Senado francés aprobó el martes una resolución que insta al Gobierno a llevar el acuerdo comercial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para bloquearlo.

Sin referirse a esta última iniciativa del Senado francés, el jefe de la diplomacia paraguaya señaló que la decisión de suscribir el acuerdo comercial, que se ha discutido durante 25 años, es "soberana de los mecanismos e instituciones" europeas.

"La decisión que ellos adopten, más allá de las opiniones de las características de la competitividad, se ajustan a los términos del acuerdo suscrito en diciembre del año pasado en Montevideo (Uruguay) entre los presidentes del Mercosur y la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen", señaló respecto a críticas sobre los presuntos controles laxos en la producción agropecuaria de los miembros del Mercosur.

La víspera, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió al gobernante francés, Emmanuel Macron, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que relajen sus reticencias acerca del acuerdo comercial con el Mercosur para que pueda firmarse este 20 de diciembre.

Precisamente hoy, Macron aseguró que Francia se opondrá "muy firmemente" al acuerdo de la UE y el Mercosur si las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo, intentan "imponerlo".

Macron hizo esa declaración en el seno de la reunión del Consejo de Ministros que se celebró este miércoles en el Palacio del Elíseo, en vísperas de la cumbre europea en la que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tendrían que dar su aval con una mayoría cualificada a la firma del tratado comercial.