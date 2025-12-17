Peña anuncia que Standard & Poor's concedió a Paraguay el grado de inversión

"Paraguay alcanzó un nuevo grado de inversión, esta vez por la calificadora de riesgo Standard and Poor's, una de las más importantes del mundo", expresó el gobernante en un video que publicó en la red social X.

El líder paraguayo destacó que "alcanzar el grado de inversión significa más confianza, más inversión, más empleo y más oportunidades" para sus ciudadanos.

En el mismo video, el ministro paraguayo de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, indicó que la agencia resaltó, entre otros, las reformas realizadas por el Gobierno, "la convergencia fiscal, la efectividad de la política monetaria y la perspectiva de crecimiento del país", proyectada por el Banco Central de Paraguay (BCP) en un 6 % para 2025.

En una conferencia de prensa, Fernández recordó que este es el segundo grado de inversión que alcanza Paraguay, luego de la concedida en julio de 2024 por la agencia calificadora de riesgo Moody's.

La calificadora subrayó "la disciplina fiscal" y el compromiso del Gobierno de alcanzar un déficit máximo del 1,5 % del producto interno bruto (PIB) para 2026, declaró Fernández.

La agencia destaca, añadió el ministro, la "credibilidad de la política monetaria" que ha permitido, según dijo, bajar la inflación de un 10 % en años anteriores hasta el 3,5 %.

Igualmente, afirmó que Standard & Poor's "durante diez años" no realizó modificaciones en la nota soberana de Paraguay.

La Presidencia de Paraguay aseguró en un comunicado que Standard & Poor's destacó "el fortalecimiento de la resiliencia económica, la efectividad de las políticas públicas y la creciente confianza de los inversionistas en el marco institucional paraguayo".

La calificadora valoró, entre otros, "el crecimiento robusto de la economía paraguaya", la diversificación de la base productiva, un tipo de cambio flexible y "niveles adecuados" de las reservas internacionales, señaló la nota.

Standard & Poor's considera grado de inversión a una calificación BBB- o superior, que indica que un país tiene una capacidad relativamente alta de cumplir con sus compromisos financieros, con un menor riesgo de impago.