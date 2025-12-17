Primer ministro luso carga contra la justicia y la prensa tras el archivo de investigación

En este sentido, lanzó un duró mensaje a la prensa y al ministerio público y dijo que "no son las portadas de los periódicos ni las órdenes de apertura de investigaciones por denuncias infundadas, casi siempre anónimas, las que dirigen la política y la democracia".

"El escrutinio periodístico y judicial existe. Son funciones fundamentales, esenciales para la democracia, pero también deben funcionar con reglas", continuó Montenegro en una declaración al país tras el anuncio de la Fiscalía.

El Ministerio Público abrió el pasado 12 de marzo una investigación preventiva a Spinumviva, una empresa familiar de Montenegro, fundada por él mismo cuando estaba fuera de la política activa y que habría recibido pagos de otras compañías donde él trabajó en el pasado como el grupo hotelero y de casinos Solverde.

El vínculo del primer ministro con Spinumvia, en ese momento en manos de su esposa e hijos, se dio a conocer en febrero pasado por medios de comunicación locales, que sugirieron que había un potencial conflicto de intereses.

"He esperado este día con tranquilidad, con mucha tranquilidad; es cierto que he sufrido al ver sufrir a los míos, pero he estado inmensamente tranquilo", dijo el primer ministro este miércoles.

Montenegro consideró que "todas las noticias y denuncias que dieron lugar a estos procedimientos se basaron en insinuaciones, sospechas y especulaciones a las que muchos se sumaron y ampliaron voluntariamente en el espacio político y mediático".

Además, criticó que la Fiscalía "llevó a cabo una investigación preventiva que, en la práctica, fue una auténtica investigación criminal, tal fue el alcance de las diligencias realizadas y los elementos probatorios apreciados".

E insistió en que "se fue más allá de lo normalmente admisible en una investigación", al explicar que se analizaron movimientos y extractos bancarios suyos, de su mujer y de sus hijos.

"En conclusión, y tras tantos desvaríos, es justo y adecuado afirmar sin reservas que siempre he ejercido la función de primer ministro en régimen de exclusividad y nunca he sido contratado por nadie desde que asumí las funciones de presidente del PSD", su formación, concluyó.