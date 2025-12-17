Putin agradece a Corea del Norte apoyo militar para la liberación y el desminado de Kursk

"Quiero destacar el aporte de nuestros compañeros de armas norcoreanos. Por decisión del camarada Kim Jong-un, fueron enviados para participar en la liberación de la región de Kursk y combatieron valerosamente contra el enemigo hombro a hombro junto a los soldados rusos", afirmó ante la plana mayor del Ejército ruso que celebra hoy su reunión anual.

Recordó que además, los efectivos norcoreanos "participaron en las extremadamente difíciles y de gran envergadura labores de desminado de las tierras liberadas de Kursk".

"Es nuestro deber recordar por siempre a todos nuestros camaradas de armas caídos, apoyar a sus familias, a sus hijos, a sus padres", aseveró, al llamar a guardar un minuto de silencio en honor a los mártires.

En junio pasado el líder norcoreano, Kim Jong-un, aprobó el envío de mil zapadores para participar en el desminado de Kursk, ocupado parcialmente durante varios meses por las tropas ucranianas.

Además, Kim también acordó durante la visita a Pionyang del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, que 5.000 operarios militares norcoreanos participarían "en la reconstrucción de las infraestructuras destruidas por los ocupantes".

Esa fue la segunda vez que el líder del régimen comunista autorizaba el envío de personal militar a territorio ruso en línea con el Acuerdo de Asociación Estratégica suscrito por Kim y el presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2024.

Ese acuerdo incluye una cláusula de asistencia mutua en caso de agresión, el marco legal que habría permitido el despliegue de tropas norcoreanas en territorio de la Federación Rusa.

Según fuentes surcoreanas y occidentales, Pionyang habría enviado más de 10.000 soldados a Kursk, donde varios miles murieron o resultaron heridos en combates con el ejército ucraniano.