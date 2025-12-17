Resistir y agotar al estilo Vietnam, la estrategia chavista ante la "amenaza" de EE.UU.

La profesora universitaria Colette Capriles, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, cree que el mensaje que envía el Gobierno de Nicolás Maduro consiste en que, si bien a EE.UU. "no lo puede vencer nadie en términos prácticos", sí se puede resistir y defenderse de él.

El objetivo, dijo la analista a EFE, es subir el costo al otro para agotarlo y que "cese en el ataque".

Venezuela se enfrenta a un importante despliegue militar de EE.UU. frente a sus costas y a amenazas de Washington de ataques en el territorio o por tierra como parte de la 'Operación Lanza del Sur', en nombre de su lucha contra el narcotráfico.

Capriles explicó que la estrategia chavista en respuesta a una supuesta agresión se basa en la guerra asimétrica, la cual ve "posible una resistencia con muy pocos recursos" respecto a una fuerza "mucho mayor en términos técnicos y de capacidades bélicas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hay ejemplos históricos de que, sostuvo, se puede "llevar adelante una guerra de resistencia ante un ejército convencional", como Vietnam (1955-1975).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El propio chavismo se ha referido a la guerra de este país del sudeste asiático como un modelo en caso de que tocara defender el territorio de un invasor.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha dicho que el objetivo es "desgastar" al "enemigo" con "acciones permanentes de hostigamiento, de no dejarlos dormir, de no dejarlos descansar y de llevarlos al desesperado, como -expresó- lo hizo en su momento el glorioso pueblo de Vietnam".

Colette Capriles indicó que el oficialismo usa el discurso para "articular la defensa de la patria con la defensa del proyecto" y movimiento político chavista.

Pero aun cuando existe una base activista del chavismo que "tampoco hay que despreciar", considera que los venezolanos en general están desconectados de este conflicto y ocupados de "sobrevivir económicamente".

"(Los venezolanos) no tienen (...) ningún impulso político, se ha despolitizado el venezolano, y eso significa que no va a salir a defender ni a uno ni a otro", señaló, en referencia tanto al Gobierno como a la oposición.

El chavismo asegura que se han alistado unos 8,2 millones de venezolanos, con edades incluso de 80 años, en la Milicia, el componente especial de la Fuerza Armada conformado por civiles.

Sin embargo, Capriles explicó que se necesitan "muy pocos hombres para mantener un nivel de guerra y de resistencia" en caso, por ejemplo, de una invasión o de un cambio político por la vía de la fuerza, lo que, según el Gobierno de Maduro, está detrás del despliegue de EE.UU. en el mar Caribe.

Además, la experta indicó que una resistencia de esa naturaleza "no es la de unos milicianos mal armados", sino de una fuerza entrenada, aunque no descarta que "algunos" sí estén bien preparados.

En general, percibe que las milicias funcionan realmente como "unidades de vigilancia política dentro de las comunidades", como parte de la preparación para un eventual "momento de violencia política".

"Las comunidades tienen que estar comunicadas para hacer inteligencia, quién está, quién no está, quién sale, quién entra al barrio", señaló.

Según Capriles, el contexto actual representa una oportunidad para un chavismo que, dijo, está "muy fragilizado por la falta de legitimidad popular", tras las presidenciales de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato por un organismo electoral encabezado por funcionarios afines al partido de Gobierno.

Se trata, prosiguió, de una oportunidad para "la cohesión" y para "recuperar las banderas del antiimperialismo".

Y, al mismo tiempo, la académica cree que el chavismo "se está preparando para llevar adelante una resistencia en el orden político, institucional, militar y en el orden popular" para cualquier escenario, incluyendo uno en el que la oposición llegue al poder.

El Gobierno insiste en una "resistencia activa y prolongada", que contempla también la continuación de las actividades cotidianas, y dice prepararse para una transición a la "lucha armada".

El ministro de Interior asegura que las armas "las tiene el pueblo", por lo que confía en que "hombres y mujeres sencillos, con su fusil", defenderán al país.