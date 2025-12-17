Reunión ministerial en el Cairo fortalecerá lazos entre Rusia y África, según Exteriores

"La celebración de la conferencia ministerial del Foro de Asociación Rusia-África por primera vez en tierra africana es de gran importancia. Es una prueba del firme interés de los estados del continente en participar más activamente en la conformación de una agenda ruso-africana conjunta", señaló en una entrevista a TASS.

Expresó su esperanza de que esta reunión "dará un impulso adicional a la cooperación multilateral entre Rusia y África sobre bases de igualdad de derechos y beneficios mutuos".

Adelantó que en esta reunión las partes analizarán los resultados del trabajo conjunto hecho a lo largo del año tras la anterior conferencia ministerial, celebrada en el balneario ruso de Sochi, a orillas del mar Negro, y "marcar las direcciones de nuestra interacción futura".

La conferencia estará centrada, indicó, en los temas del comercio, la economía y las inversiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esperamos que tras las conversaciones surjan nuevas iniciativas dirigidas a desvelar el considerable potencial, aún poco aprovechado, en estas esferas" de cooperación, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vershinin adelantó que el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, tiene previsto llevar a cabo en el marco de esta conferencia una serie de reuniones bilaterales con colegas africanos y firmar varios documentos de cooperación.

Señaló que el programa de la conferencia será "extremadamente intenso" y sus resultados "sin lugar a dudas crearán las condiciones para la celebración exitosa de la tercera cumbre Rusia-Africa, prevista para 2026".