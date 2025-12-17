Rusia admite haber gastado este año el 5,1 % del PIB en la guerra con Ucrania

"Los gastos totales del Ministerio de Defensa en 2025 fueron de un 7,3 % del PIB. En 2026 la priorización (de gastos) permitirá estabilizarlos al mismo nivel o incluso reducirlos un poco", afirmó.

A su vez, señaló que las medidas de austeridad económica implementadas en el país permitieron reducir los gastos en Defensa no vinculados a la guerra de un 2,7 % del PIB en 2024 al 2,2 % en 2025, por lo que Rusia habría gastado el 5,1 % de su PIB en las acciones bélicas.

"Respecto a la segunda parte del presupuesto militar, vinculada directamente a la operación militar especial, esta se incrementó. Pero al respecto se tomaron toda una serie de medidas que permitieron limitar considerablemente este incremento", sostuvo.

Indicó que Rusia implementó el sistema de planificación presupuestaria "tomando en cuenta una priorización muy estricta" y se centralizaron los recursos financieros, "lo cual permitió garantizar el control de su uso".

Además, señaló que Rusia ha tomado medidas para establecer el "control continuo de la ejecución del presupuesto con el objetivo principal de la búsqueda permanente de reservas internas", una política que permitió ahorrar en 2020 casi un billón de rublos (12.453 millones de dólares).

"En 2025 el Ministerio de Defensa ruso trabajó en condiciones de limitaciones financieras severas, vinculadas a las posibilidades del presupuesto federal", indicó, al reconocer que las acciones bélicas "condujeron a un incremento de los gastos militares".

El presupuesto federal aprobado a fines de 2024 para el próximo trienio (2025-2027) preveía un gasto en Defensa de 13,5 billones de rublos (133,630 millones de dólares), lo que representaba un incremento del 22,4 % respecto al año anterior.

Este gasto previsto en el presupuesto representaba un 6,31 % del PIB, por debajo de gasto anunciado hoy por Beloúsov.

Beloúsov fue nombrado ministro de Defensa precisamente para gestionar los ingentes recursos asignados al gasto militar después de que la cartera y el ejército se vieran salpicados por numerosos casos de corrupción.