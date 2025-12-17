Rusia moderniza al 90 % sus Fuerzas de Misiles Estratégicos, según comandante

"Durante la última década la agrupación de las Fuerzas de Misiles Estratégicos logró incrementar su capacidad de combate gracias al rearme con modernos sistemas con características mejoradas. A día de hoy el nivel de modernización es de un 90 %", afirmó en una entrevista al periódico militar ruso Krásnaya Zvezdá.

Según Karakáyev, "esto ofrece una capacidad garantizada de reaccionar inmediatamente ante amenazas militares en la actualidad y en el futuro".

"En condiciones de un incremento considerable del número de retos y amenazas el sistema de control de las Fuerzas de Misiles Estratégicos ha probado su eficacia y no sufrirá cambios considerables" en el futuro, señaló.

El coronel general aseveró que este sistema cuenta "con una sólida centralización del mando, firmeza y perseverancia en el cumplimiento de las decisiones y planes aprobados, flexibilidad y rapidez de reacción ante los cambios de la situación y los resultados del cumplimento de las decisiones tomadas".

Los comandantes a todos los niveles responden personalmente por las decisiones tomadas y los resultados del cumplimiento de las misiones por parte de las unidades subordinadas, explicó.

En particular, señaló que estas fuerzas -el componente terrestre de la triada nuclear rusa- cuentan con modernos sistemas capaces de superar las defensas antimisiles enemigas.

"Concentran más de dos tercios de los portadores de armas nucleares del arsenal nuclear ruso", dijo.

Este miércoles Rusia celebra el Día de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, una conmemoración decretada en 2006 por el presidente ruso, Vladímir Putin.