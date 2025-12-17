Sanidad eleva a 12 los gazatíes muertos por el temporal, tras otro fallecido por derrumbe

"La muerte del ciudadano Mahdi Muhamad Al Hilu al derrumbarse su casa durante la reciente tormenta, eleva el número total de muertes por las tormentas a 12, incluyendo 11 debido al derrumbe de edificios en ruinas y una al frío extremo", alertó Sanidad en un comunicado que recoge cifras de ayer.

Al Hilu se suma al bebé de dos semanas que murió el lunes a causa de una hipotermia y a los 10 fallecidos por derrumbes durante el paso de la tormenta Byron que azotó Gaza, inundando tiendas de campaña y refugios, la pasada semana.

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ya son 394 los palestinos fallecidos -la mayoría civiles, incluidos más de 70 niños- y 1.075 los heridos, según Sanidad.

El servicio de emergencias gazatí de Defensa Civil cifró en 17 los edificios que han colapsado en Gaza por las lluvias torrenciales, y en más de 90 los que han sufrido derrumbes parciales y ponen en riesgo a la población.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva, y a pesar del alto el fuego, el Ejército continúa demoliendo edificios en el 54 % de la Franja que continúa bajo su control.