Segundo accidente de autobús en una semana en Colombia deja un muerto y quince heridos

En el accidente, que ocurrió en una carretera secundaria de la ruta entre las capitales departamentales del Norte de Santander y Arauca, falleció el auxiliar del conductor del autobús, que asiste al chofer en tareas logísticas, según confirmaron a EFE fuentes policiales.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el vehículo volcado en medio de un bosque, razón por la que las labores de rescate se retrasaron y las personas heridas tardaron más de seis horas en llegar a centros asistenciales para recibir atención médica.

El vehículo pertenecía a la empresa colombiana Copetrán, que cuenta con una flota que opera por todo el país. El autobús siniestrado, por razones todavía desconocidas, se salió de la carretera y rodó varios metros por un precipicio.

Este accidente ocurre apenas días después de que un autobús con estudiantes cayera a un abismo en el departamento de Antioquia, dejando 16 estudiantes y el conductor muertos, una tragedia que llevó a las autoridades regionales a decretar tres días de luto y que reavivó el debate sobre la seguridad vial en las carreteras del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy