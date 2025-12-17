Supremo venezolano tacha de "atentado contra la soberanía" el anuncio de bloqueo de Trump

En un comunicado, leído por la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, se "repudia categóricamente la grave y temeraria amenaza" contra Venezuela en la que -añadió- Trump "asume que el petróleo, las tierras y las riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y deben entregársele de inmediato".

Para el Poder Judicial venezolano, esta acción constituye -además de "un atentado contra la soberanía"- una "aberrante y flagrante violación" a la Constitución de Venezuela, así como a sus leyes y al derecho internacional.

"Hacemos un llamado a unir esfuerzos para devolver y mantener los valores éticos y jurídicos como los instrumentos de paz, soberanía e igualdad entre los pueblos del mundo", manifestó Rodríguez en nombre del Poder Judicial venezolano.

Además, subrayó que el TSJ respalda la ratificación de soberanía de Venezuela sobre sus riquezas naturales, así como su derecho a la libre navegación y al libre comercio, al tiempo que expresó solidaridad al presidente Nicolás Maduro en el "desarrollo de todas las acciones y mecanismos jurídicos necesarios que permitan la protección" del país.

El martes, Trump dijo en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

De esta forma, anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno de Maduro cree que su verdadero objetivo es propiciar un cambio de régimen.

El mandatario estadounidense aseguró que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos -que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental- dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

Este martes, la Fiscalía y Contraloría General y la Defensoría del Pueblo -instituciones que la oposición considera no son imparciales- manifestaron su rechazo a la declaración de Trump, algo que también hizo la Fuerza Armada al afirmar que preservará "a toda costa" la integridad territorial y el actual sistema "constitucional y democrático".