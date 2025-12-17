Trump critica que en la Universidad de Brown hubiera pocas cámaras de seguridad

"¿Por qué la Universidad de Brown tenía tan pocas cámaras de seguridad? No puede haber excusa para eso. ¡En la era moderna, simplemente no puede ser peor!", dijo el líder republicano en su red social, Truth Social.

En el tiroteo masivo en ese campus en Providence, Rhode Island, hubo también ocho heridos. Las víctimas mortales fueron los estudiantes Ella Cook, de 19 años, de Alabama, y MukhammadAziz Umurzokov, de 18 años, con doble nacionalidad de EE.UU. y Uzbekistán.

El autor de los hechos todavía no ha sido detenido. Los vídeos que la policía dio a conocer el lunes, en su mayoría de cámaras de seguridad de residencias cercanas al campus de Providence donde ocurrió el ataque, muestran una secuencia de los movimientos del presunto pistolero, que vestido con ropa y mascarilla oscura que oculta su rostro camina dos horas antes por aceras y calles, cerca del lugar de los hechos.

Según publicó el martes la cadena Fox News, el edificio de Brown donde se produjo el tiroteo no tenía cámaras.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, señaló el martes en una conferencia de prensa que el tiroteo se dio en la parte antigua del mismo "y en esa sección hay pocas cámaras, si es que hay alguna, porque es un edificio más viejo".