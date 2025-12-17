Ucrania urge al Consejo Europeo a tomar una decisión a favor del uso de los activos rusos

“El Consejo Europeo del 18 y el 19 de diciembre es un momento decisivo. Definirá si Europa es capaz de resistir las actuales amenazas y de disuadir a la agresión rusa”, dicen a EFE desde el Centro Internacional para la Victoria de Ucrania (CIVU), una coalición de líderes de la sociedad civil del país que vincula la “unidad, la seguridad y la prosperidad de Europa” al resultado de la reunión.

Centenares de personas han participado en manifestaciones coorganizadas por la CIVU en ciudades europeas como Bruselas, Madrid y Barcelona para pedir a los líderes de la UE que encuentren formas de vencer la oposición de Bélgica, el país donde está depositada la mayor parte de activos rusos y el que ha mostrado una mayor resistencia a su uso.

En una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro belga, Bart De Wever, ha argumentado que existe un riesgo “muy real” de que Moscú tome represalias jurídicas si se toma una decisión en este sentido. De Wever pidió garantías de que Bélgica no será abandonada a su suerte si es demandada.

Según dijo esta semana el canciller alemán, Friedrich Merz, hay un 50 % de posibilidades de que la decisión se apruebe. El ‘no’ de Bélgica no sería un obstáculo para su aprobación, pero la mayoría de países de la UE esperan convencer al Gobierno belga y otros escépticos para preservar las tendencias mayoritarias en el Consejo Europeo.

Von der Leyen ha dejado claro que sea la que sea la decisión final ésta debe tomarse en el mismo Consejo.

Para reunir los 90.000 millones de euros con que la UE busca contribuir a las necesidades de Ucrania en los próximos dos años -estimadas por el Fondo Monetario Internacional en 137.000 millones de euros-, la Comisión ha propuesto dos alternativas.

La opción preferida por el ejecutivo europeo es hacer uso de los activos rusos. La alternativa sería emitir nueva deuda.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes durante una visita a Países Bajos que sólo el uso de los activos rusos dará a Ucrania certeza suficiente para poder seguir pagando su defensa.

“No veo que Ucrania sea capaz de mantenerse firme sin esto. No veo cómo podemos cubrir este déficit con alternativas vagas o promesas poco claras”, declaró Zelenski, que señaló que el crédito podría “compensar la reducción del apoyo” por parte de algunos países.

“Este dinero supone una cantidad insignificante para Rusia y sería decisivo para Ucrania, a la que permitiría incrementar enormemente su producción de armamento, sus capacidades de defensa y el gasto en reconstrucción”, dijo a EFE Ilona Sologobub, del ‘think tank’ económico VoxUkraine.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha escrito en un mensaje publicado en X que “la mayoría de los miedos” de quienes se han posicionado en contra de utilizar los activos rusos son infundados.

Sibiga afirmó que hacer pagar compensaciones al país agresor por el daño causado es “un componente fundamental de la ley internacional” que cuenta con el respaldo de numerosas resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

Una evaluación de seis abogados belgas publicada por el periódico de Bruselas Le Soir concluye que Rusia carece de argumentos legales para ganar un recurso contra el uso de sus activos.

Pero según un sondeo elaborado por esa misma publicación, un 67 % de los belgas rechazan emplear los activos congelados rusos para ayudar a Kiev y apoyan la postura de su primer ministro, que cuenta también con el respaldo prácticamente unánime del Parlamento.

Varios expertos ucranianos afirman que si la UE no aprueba el crédito la credibilidad de todas sus promesas de apoyar a Ucrania se verá socavada.

“Putin cree que Europa está dividida y es débil. Espera que el apoyo europeo a Ucrania se desvanezca gradualmente”, escribió en su mensaje de X Sibiga, que agregó que si la UE da luz verde al préstamo esta aspiración del Kremlin se verá frustrada.

Sibiga dijo asimismo que la medida dará un impulso al papel geopolítico de Europa.

“Reforzará nuestra posición en la mesa de negociaciones y estimulará el proceso de paz, ya que incrementará la presión sobre Rusia y cambiará los cálculos de Moscú”, remachó el ministro ucraniano ante las informaciones aparecidas sobre los planes de EE. UU. de utilizar los activos congelados rusos como moneda de cambio en el proceso de paz.