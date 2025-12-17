Un mono es conducido a una comisaría por robar y causar trastornos en una ciudad brasileña

Los altercados protagonizados por el pequeño primate ocurrieron en el municipio de Viçosa, en el estado brasileño de Rio Grande do Norte, señalaron fuentes de la Policía Militar.

Según videos compartidos en redes sociales y divulgados por el grupo Globo, el animal llegó a robar una cafetera, apareció sobre un muro 'armado' con un cuchillo, revolvió cocinas, abrió una jaula con pájaros y hasta manipuló la red eléctrica de algunas residencias.

Los bomberos de la localidad intentaron capturarlo sin éxito y, finalmente, el martes los vecinos lograron 'detener' al simio.

Acto seguido, llamaron a la Policía Militar y un grupo de agentes se dirigió al lugar, donde "constataron la veracidad de las informaciones", señaló la institución en una nota.

El inusual alborotador fue entonces conducido en una patrulla a una comisaría. Allí aguardó enjaulado la llegada de un equipo del Batallón de la Policía Ambiental, que lo transfirió después a la ciudad de Mossoró, según indicaron a EFE fuentes oficiales.

El biólogo Keliton Gomes, del Instituto de Desarrollo Sostenible y Medioambiente de Rio Grande do Norte, afirmó al portal G1 que el extraño comportamiento de dicho ejemplar puede ser el reflejo de la expansión urbana o del tráfico de animales silvestres.