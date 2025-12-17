Un sismo de magnitud 3,6 se sintió este miércoles en Lima, sin que se registren daños

El movimiento telúrico se presentó a las 6.57 horas (11.57 GMT), con epicentro a seis kilómetros al norte de la ciudad costera de Chilca, en la provincia limeña de Cañete, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según la información oficial, el temblor se originó a 56 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad de II-III en Chilca, una ciudad ubicada a unos 62 kilómetros al sur de Lima.

Ni el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), ni el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) reportaron que el sismo haya causado algún tipo de daño personal o material.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se presenta más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur del país.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.