Una tormenta cierra el aeropuerto canadiense de Calgary y causa nevadas de 50 centímetros

Al mismo tiempo, la Policía recomendó suspender la circulación de vehículos en las provincias de Alberta y Saskatchewan por los problemas de visibilidad y las fuertes nevadas.

El Servicio Meteorológico de Canadá advirtió que grandes áreas del país se enfrentan en las próximas horas a tormentas con vientos de fuerte intensidad que depositarán hasta 30 centímetros de nieve en la zona de las Praderas, en el oeste canadiense.

En la provincia de Ontario, la más poblada del país, se prevé la caída de hasta 50 centímetros de nieve entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, y vientos de hasta 70 kilómetros por hora.

"Los fuertes vientos causarán ventiscas que podrían producir visibilidad casi nula junto con fuertes nevadas", advirtió el Servicio Meteorológico.

Además, la tormenta también provocará en las próximas horas una acusada caída de las temperaturas que, en ciudades como Regina, se situarán en -23 grados centígrados, aunque con el efecto del viento la cifra se aproximará a -55 grados.

En la provincia de Columbia Británica, en la costa del Pacífico, las autoridades han advertido que se teme que fuertes rachas de viento provoquen la caída de árboles y la rotura de líneas de alta tensión, lo que causará cortes en el suministro de electricidad.