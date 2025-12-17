Zelenski pide una respuesta de EE.UU. tras decir Rusia que la guerra podría seguir en 2026

“Hoy hemos oído desde Moscú nuevas señales de que el año que viene lo preparan como un año de guerra. Es importante que nuestros socios lo vean. Y es importante que no sólo lo vean, sino que reaccionen, en particular nuestros socios en los EE.UU., que a menudo dicen que Rusia quiere supuestamente poner fin a la guerra”, dijo Zelenski en su discurso diario a la nación.

El presidente ucraniano agregó que Rusia se vale de la diplomacia para “tapar su deseo de destruir a Ucrania y a los ucranianos” y “de legitimar el robo de nuestra tierra”.

Zelenski hizo también referencia al Consejo Europeo previsto el jueves y el viernes en Bruselas, en el que los Veintisiete deben decidir si utilizan los activos rusos congelados en su jurisdicción para seguir financiando a Ucrania.

“Mañana los líderes de Europa se reúnen en Bruselas. Es una reunión muy importante. El resultado de la reunión es el resultado de Europa. Rusia debe sentir que su deseo de hacer la guerra también el año que viene no tendrá sentido porque Ucrania tendrá apoyo”, declaró. “Eso depende al cien por cien de Europa, de que Europa tome esa decisión”, remachó.

Aunque la mayoría de países de la UE están a favor de hacer uso de los activos rusos congelados para ayudar a Kiev, el depositario de la mayor parte de los activos, Bélgica, se opone a dar este paso por temor a las repercusiones jurídicas que podría tener la medida si Rusia la lleva a los tribunales.

La Comisión Europea ha propuesto como alternativa para seguir cubriendo las necesidades económicas de Ucrania emitir nueva deuda común, una fórmula que provoca reticencias entre numerosos países miembros y que alteraría el equilibrio financiero de la UE.

Zelenski también dijo en su discurso que espera que sus emisarios mantengan esta misma semana nuevos contactos con los mediadores de EE.UU. para avanzar hacia un final pactado del conflicto con Rusia.