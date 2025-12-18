Air Europa ha movilizado 1,2 millones de pasajeros en su ruta Asunción-Madrid en diez años

La ruta, que en la actualidad opera un vuelo diario en un Boeing 787 'Dreamliner', se inició con dos frecuencias semanales y posteriormente subió a cuatro, aunque con una escala en la terminal de la ciudad argentina de Córdoba, declaró a EFE el gerente general de Air Europa en Asunción, la capital paraguaya, Olavi Linkola.

"Llegar a los diez años con todos los objetivos cumplidos, con un vuelo diario, con el avión más grande que tiene la compañía, con el mejor producto y una ocupación del 92 % en promedio es realmente maravilloso", expresó el directivo.

"Estuvimos haciendo un crecimiento de este modo hasta la pandemia, y en la pandemia volvimos a empezar desde cero", agregó.

Linkola relató que la conexión aérea tuvo la pandemia como su punto de inflexión, cuando la compañía comenzó a operar vuelos humanitarios y se quedó con la preferencia del público.

En este sentido, el director comercial regional de Air Europa, Imanol Pérez, aseguró a EFE que la ruta entre las capitales de España y Paraguay se ha convertido en un "destino top" y uno de los más importantes de la compañía.

"Es una historia de éxito, es un destino que empezamos con dos frecuencias semanales y que después de diez años se ha convertido en un destino top", apuntó.

Air Europa espera incorporar a su flota mundial, a partir de 2028, al menos 40 unidades del Airbus A350, una aeronave con capacidad para entre 300 y 400 pasajeros.

"Si hay perspectivas y si hay mercados que demandan más capacidad, ahí estaremos nosotros (...), porque al final, que haya vuelos, yo creo que da posibilidades de crecimiento a un país", señaló al respecto Pérez.