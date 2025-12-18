Al menos 16 muertos en un bombardeo de paramilitares contra ciudad clave del sur de Sudán

La Red de Médicos de Sudán informó en un comunicado de que 16 personas, entre ellas mujeres, ancianos y niños, murieron en un ataque "deliberado" de las FAR y su aliado el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N), liderado por Abdelaziz al Hilu, en "las últimas 48 horas", sin precisar cuándo.

"Esto ha exacerbado el sufrimiento de la población civil y ha causado importantes pérdidas", denunció la organización, que condenó "enérgicamente" el bombardeo.

Asimismo, afirmó que "atacar zonas residenciales constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario, intensifica el sufrimiento de la población civil y sobrecarga aún más los ya saturados centros de salud".

La Red instó a la comunidad internacional a presionar a los líderes de las FAR y el SPLM-N "para que cesen de inmediato los ataques contra la población civil y la infraestructura civil, garanticen la protección del personal médico y faciliten la entrega de ayuda humanitaria a los afectados".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los paramilitares no han reaccionado hasta el momento ante esta información.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente, las FAR controlan las zonas norte y este que rodean a Dilling, mientras que las fuerzas del SPLM-N, aliadas de los paramilitares, están presentes en los lados oeste y sur.

Los ataques en la vasta región de Kordofán se han intensificado en los últimos meses. El Ejército sudanés controla la mayor parte de dos de los tres estados de la región: Kordofán Norte y Kordofán Sur, mientras que las FAR y su aliado SPLM-N tienen presencia casi en la totalidad de Kordofán Occidental.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha convertido al país en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, con más de trece millones de desplazados internos y externos e inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU.