Al menos tres muertos por explosión de bomba frente a la sede de partido islamista yemení

De acuerdo con los informantes, que pidieron mantener el anonimato, el ataque hirió a otras ocho personas, entre ellas una niña y dos mujeres que transitaban cerca de la sede del partido cuando el artefacto explosivo fue detonado.

La explosión se produjo cerca de las oficinas del grupo, en una zona concurrida de la ciudad, y provocó una ola de pánico entre los residentes de Taiz, la tercera ciudad más importante del Yemen.

Islah, un partido islamista vinculado a los Hermanos Musulmanes que controla la ciudad desde 2015 bajo el amparo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, condenó el ataque en un comunicado, en el que pidió a las autoridades de seguridad que investiguen la acción y exijan responsabilidades a los perpetradores.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, mientras que Islah tampoco apuntó a ningún actor en concreto y se desconoce el posible motivo del atentado.

Taiz, situada a unos 255 kilómetros al suroeste de Saná, la capital en manos de los rebeldes hutíes, ha sido uno de los puntos calientes de los combates entre los insurgentes y las fuerzas leales al Gobierno reconocido internacionalmente y ha estado asediada por los insurgentes chiíes respaldados por Irán desde 2015.

El partido islamista Islah ha sido objetivo de ataques y sus miembros de asesinatos selectivos inmediatamente después de que la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) interviniera en la guerra del Yemen en 2015 en favor del Gobierno y para luchar contra los hutíes.

Según investigaciones de los últimos años, Emiratos ha utilizado mercenarios para asesinar a políticos islamistas, miembros de la sociedad civil o influyentes clérigos en el sur del Yemen, donde Abu Dabi apoya al secesionista Consejo de Transición Sureño (CTS), que a su vez forma parte junto Islah del frágil Gobierno yemení.

Las últimas semanas han estado marcadas por una escalada de las tensiones en el seno del Ejecutivo reconocido internacionalmente reconocido, después de que las fuerzas del CTS se hicieran con el control de varias provincias y exacerbaran las tensiones entre Emiratos y Arabia Saudí.