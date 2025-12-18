Alemania lanza un fondo para estimular las inversiones privadas

El llamado 'Fondo Alemania' debe, según el ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil, "movilizar inversiones privadas para crear los empleos del mañana".

"Usamos de manera puntual fondos públicos para que se invierta más capital privado en Alemania en sectores de futuro como la inteligencia artificial y la biotecnología, en la industria y la mediana industria, en nuestra seguridad y en nuestra independencia en lo relativo a materias primas críticas", dijo Klingbeil.

La ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, por su parte, afirmó que lo decisivo es lograr dirigir el capital hacia donde se potencie la innovación y se aumente la resiliencia de las cadenas de suministro.

"La situación actual muestra con claridad lo grande que es la necesidad de inversiones para la modernización de nuestro país. Lo decisivo es llevar el capital privado allí donde surgen innovaciones y se fortalece la capacidad de futuro de Alemania", aseguró Reiche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fondo, según un comunicado del Gobierno germano, tendrá tres pilares, uno para la industria y la mediana industria, otro para modernizar el sector energético y un último para empresas emergentes y empresas emergentes en expansión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El despliegue del 'Fondo Alemania' se hará por etapas y ahora entrarán en funcionamiento tres de los instrumentos contemplados: un sistema de garantías para industrias transformadoras, un programa de crédito para fomentar proyectos geotérmicos y un programa de financiación para empresas emergentes.

En 2026 deberán entrar en funcionamiento otros instrumentos y más tarde se deberá desplegar un programa para el sector de la construcción destinado a la construcción de vivienda a precios accesibles.