Anuario Greenwashing 2025: el ecopostureo ha mutado en un año de retroceso ambiental

La publicación reúne la visión de 13 expertos en comunicación, sostenibilidad, activismo y derechos del consumidor e incorpora datos recientes que confirman un cambio estructural en la agenda empresarial: menos sostenibilidad y más riesgo, resiliencia y geopolítica.

Según ha presentado el colectivo en un comunicado, durante 2025 se ha agudizado la tendencia global marcada por la crisis del multilateralismo, el incremento de tensiones geopolíticas, el auge de los populismos y la fractura del consenso climático internacional.

Esta nueva realidad "ha alterado significativamente la agenda climática" e impacta en las políticas de sostenibilidad corporativas, el cumplimiento de compromisos de descarbonización y sus políticas de comunicación.

Alerta Greenwashing ha advertido de que durante 2025 han disminuido las resoluciones de los organismos reguladores, las denuncias, los estudios y el debate público en torno al ecopostureo ('greenwashing').

"Un silencio creciente" que, según ha señalado, "lejos de significar un avance, parece responder a cambios más profundos", ya que los expertos coinciden en que el fenómeno "no ha desaparecido, sino que ha mutado".

El ecopostureo se ha desplazado del producto a las narrativas corporativas, a las inversiones en materia ESG (Ambiental, Social y Gobernanza, por sus siglas en inglés), a la mercadotecnia institucional y a la comunicación sobre transición sostenible.

Como símbolos de retroceso han subrayado que en junio la Comisión Europea anunció la retirada de la Directiva sobre las Alegaciones Ambientales (“Green Claims”), que pretendía regular y controlar las declaraciones ecológicas que las empresas hacen sobre sus productos o servicios.

Además, "con el apoyo de actores económicos relevantes se avanza en la retirada o simplificación de directivas o reglamentos comunitarios" lo cual, según el colectivo, "dejará la puerta abierta a la desinformación empresarial y la vulneración de los derechos de los consumidores".

En España, han avisado de la urgencia de aprobar la Ley de Consumo Sostenible, planteada con el objetivo de trasponer varias directivas europeas sobre derechos del consumidor, para proteger los derechos de los ciudadanos frente a falsas declaraciones ambientales.

Pese a ello, han declarado que persiste la acción de los organismos reguladores ante falsas declaraciones ambientales de empresas como Shein, Adidas, Nike o Total Energies, dejando "multas notorias" en algunos países europeos.

El anuario también incorpora análisis y menciones a informes recientes que apuntalan la tesis de este cambio estructural.

Por un lado, un estudio de Bain & Company, basado en 35.000 declaraciones de directores generales de empresas, muestra una "caída significativa" de referencias a sostenibilidad y un creciente rechazo al término ESG, ahora percibido como politizado.

Por otro, una encuesta de Sustainable Views a 90 equipos de sostenibilidad confirma que dos tercios de las empresas han cambiado su forma de comunicar: abandonan “ESG” y adoptan conceptos como riesgo, resiliencia o valor.

Por último, mencionan que el periodismo económico destaca un desplazamiento hacia nuevas prioridades globales, señalando la energía, la seguridad y la geopolítica como la “nueva ESG”.