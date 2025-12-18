Argentina inicia una jornada de protestas contra la reforma laboral del Gobierno de Milei

Mientras los parlamentarios discuten el proyecto de Ley de Modernización Laboral de Milei en las comisiones del Senado, la CGT llevará a cabo una movilización frente a la sede del Ejecutivo nacional, que contará con la adhesión de otras centrales obreras, movimientos sociales y numerosos sindicatos.

En su convocatoria, la CGT acusó al Gobierno de recortar derechos laborales, debilitar la negociación colectiva y profundizar la desigualdad social, y señaló que la medida forma parte de un plan de lucha que incluirá "medidas graduales" contra la Administración de Milei.

Desde la central obrera afirmaron que "la reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz", y advirtieron que el proyecto "intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado".

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició, además, un paro nacional con protestas en todo el país.

El sindicato de estatales exigió "una inmediata reapertura de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años”, además de rechazar “la intención del Ejecutivo de recortar un 10 % la planta estatal".

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cuestionó duramente la iniciativa oficial: "Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso peor que la que regía durante la dictadura. Este proyecto no resulta compatible con el sistema democrático".

"Jornadas de 12 horas y pago en especies. No podemos aceptar esta barbaridad. Los empresarios ya son dueños de las empresas y, con esta reforma, pasan a ser también dueños de nuestras vidas", añadió.

Se sumarán a la jornada la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa) y la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), que anunció un paro nacional de 24 horas.

La discusión del proyecto de reforma laboral en las comisiones del Senado comenzó el miércoles, con una extensa jornada que concluyó entrada la noche, en la que expusieron funcionarios, empresarios y representantes de los trabajadores.

El oficialismo busca obtener el dictamen de mayoría que necesita para llevar el proyecto al recinto.