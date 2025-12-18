Así funciona el sistema con el que Nueva Delhi veta el repostaje a vehículos contaminantes

Este jueves, la calidad del aire en la megalópolis de más de 30 millones de habitantes registró un Índice de Calidad del Aire (ICA) que tocó el máximo de la escala, 500 puntos, según datos del Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB), casi veinte veces por encima de los valores recomendados por la OMS, peligrosos para la salud incluso en personas sanas.

El mecanismo combina cámaras de reconocimiento automático de matrículas, controles policiales y verificaciones del certificado de Control de la Contaminación (PUC), un documento obligatorio que acredita que un vehículo cumple los límites legales de emisiones.

Para garantizar la aplicación de las restricciones, las autoridades han desplegado 580 agentes de policía en 126 puntos de control, apoyados por 37 furgonetas policiales. Personal del Departamento de Transporte, la Corporación Municipal y el Departamento de Alimentación ha sido destinado también a las gasolineras para supervisar el cumplimiento de la norma.

La presión del tráfico es uno de los principales factores de contaminación en la ciudad, donde el parque vehicular registrado se acerca a 7,6 millones de vehículos, de acuerdo con datos del Gobierno regional.

Según explicó el ministro regional de Medioambiente, Manjinder Singh Sirsa, el veto se aplica únicamente a los vehículos procedentes de fuera de Delhi y se mantendrá en vigor mientras esté activa la fase IV del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP).

Desde esta jornada, esos vehículos no pueden repostar en Nueva Delhi si carecen de un certificado PUC válido y, si además no cumplen los estándares de emisiones exigidos, tienen vetada la entrada a la capital, una medida que, según estimaciones oficiales, podría afectar a más de un millón de vehículos.

No es la primera vez que Nueva Delhi intenta cortar el suministro de combustible a los vehículos más contaminantes. En abril, el Gobierno regional anunció un plan similar basado en cámaras de vigilancia en gasolineras, pero la iniciativa quedó en suspenso por fallos técnicos en el sistema de reconocimiento de matrículas.

La medida se produce después de que la Corte Suprema restableciera esta semana esta prohibición, que afecta a los vehículos diésel de más de diez años y de gasolina de más de quince, por su impacto en la contaminación.

El Ejecutivo de Nueva Delhi pidió disculpas el martes por la contaminación, alegando que no es posible reducirla a corto plazo, y culpó al gobierno anterior, en medio de una ola de críticas que en las últimas semanas ha derivado en decenas de manifestaciones en la ciudad.

"La contaminación no es una estación del año", mostraba uno de los carteles en las protestas.