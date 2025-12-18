Azerbaiyán comienza a suministrar productos petrolíferos a Armenia

"Sé que el primer tren que transporta productos petrolíferos producidos en Azerbaiyán ya está de camino a Armenia. Saludo este avance", dijo Pashinián a la prensa local.

Previamente, los medios azerbaiyanos escribieron sobre el envío a Armenia de 22 vagones cargados con gasolina AI-95 producida por la petrolera estatal SOCAR.

La transacción se realiza entre empresas, pero, por supuesto, la creciente normalización entre Armenia y Azerbaiyán ha creado las condiciones políticas para este tipo de comercio, dijo el primer ministro armenio.

Agregó que Ereván y Bakú se comprometieron a informar a sus comunidades empresariales sobre las oportunidades que se abren con la mejora del clima político entre ambas partes para que pudieran firmar contratos "si existe tal interés".

Pashinián admitió que hay algunos problemas relacionados con el costo del transporte de la carga a través de los ferrocarriles georgianos y confió en que estos se resolverían.

"De lo contrario, los empresarios encontrarán alternativas para garantizar las importaciones y exportaciones", aseguró.

La frontera entre Armenia y Azerbaiyán continúa cerrada desde la primera guerra de Nagorno Karabaj hace ahora más de tres décadas.

Las partes comenzaron a dar hace unos años pasos para normalizar sus relaciones y firmaron este año en la Casa Blanca un preacuerdo de paz como señal de compromiso con la continuidad de ese proceso.

En el marco de ese proceso de normalización, un grupo de expertos azerbaiyanos viajaron a Armenia por primera vez en más de 35 años para participar en una mesa redonda.

Poco después, una delegación armenia partió a Azerbaiyán para estrechar lazos entre las sociedades civiles de ambos países.

Azerbaiyán es una potencia en materia de exportación de hidrocarburos, mientras Armenia es un país sin salida al mar que depende de los suministros rusos.