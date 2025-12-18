Brasil advierte: Si la UE no firma el acuerdo ahora, el Mercosur priorizará otros socios

"Si no se concluye, no hay más que negociar y vamos a dirigir nuestra atención y energía a otros socios importantes que están en la fila", dijo el canciller brasileño, Mauro Vieira, en una entrevista con el grupo audiovisual estatal EBC.

El jefe de la diplomacia brasileña espera que los países más escépticos sobre el acuerdo de libre comercio con los suramericanos, con Francia a la cabeza, reconsideren su posición y den luz verde para que se firme este mismo año.

Para ello necesita recibir hoy el respaldo del Consejo de la UE, pero la fuerte oposición de Francia y las recientes dudas de Italia, han dejado en el aire la firma del tratado, prevista para este sábado en la cumbre semestral del Mercosur, que se celebrará en la ciudad de Foz do Iguaçu, en el sur de Brasil.

Vieira achacó el rechazo de Francia e Italia a las presiones de sus sectores agropecuarios, que temen perder mercado y competitividad ante los productos de los países del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Tengo la impresión de que todos tendrán en cuenta la importancia de ese acuerdo. Los países de la UE son grandes importadores y exportadores, sobre todo de productos industrializados. Tienen mucho que ganar", confió el ministro de Exteriores brasileño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, estimó que de los 27 países que conforman la UE, entre 20 y 22 apoyan el acuerdo.

Vieira defendió además que el acuerdo, que crearía una zona de libre comercio de unos 720 millones de habitantes, cobra especial relevancia en un momento de "desequilibrio" en las relaciones internacionales por los "ataques al multilateralismo".

"El acuerdo creará una red de protección a la UE y al Mercosur, y fortalecerá nuestras relaciones. Nos va a proteger mucho más", insistió.

No obstante, avisó que si no se firma este sábado, pasarán a priorizar las negociaciones comerciales con otros socios que han mostrado un "gran interés" en estrechar sus lazos con el Mercosur.

"Si no hay firma, hay una lista grande de otros países con los que tenemos que comenzar a negociar y conversar. Nuestra fuerza de trabajo negociadora pasará a estar centrada en esas otras áreas", avisó.

Entre esos socios mencionó a Canadá, Reino Unido, Japón, Malasia, Indonesia y Vietnam, así como otros que desean actualizar sus acuerdos con el bloque suramericano, como India.