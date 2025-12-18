Brasil se ralentizará más en 2026 con un crecimiento del 1,6 %, según el Banco Central

El Producto Interior Bruto (PIB) brasileño continuará perdiendo ritmo el próximo año, en el que se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas, después de crecer un 3,4 % en 2024 y, según la última estimación del órgano emisor, un 2,3 % en este 2025.

Si se confirma ese 1,6 %, será el menor crecimiento registrado en el país suramericano desde 2020, cuando la economía brasileña se desplomó más de un 3 % por el impacto de la pandemia de la covid-19.

Esta última previsión para 2026 es prácticamente la misma con respecto a la anterior, que fijó la expansión del PIB en el 1,5 %.

Entre los factores que influirán en esa ralentización, el Banco Central mencionó los elevados tipos de interés, ahora en el 15 % anual, las perspectivas de desaceleración de la economía global, la ausencia del impulso del sector agropecuario observado este año, así como los peores datos de la industria extractiva.

El Banco Central ha mantenido en los últimos meses la tasa básica de intereses en el 15 %, la más alta desde 2006, en un intento por frenar la inflación, que hoy se sitúa en el 4,46 % interanual, justo por debajo del techo de la meta para este año, que es del 4,5 %.

No obstante, el órgano revisó al alza su proyección del PIB para este año, que elevó del 2,0 % al 2,3 % ante el fuerte crecimiento de la industria agropecuaria en el primer semestre y una actividad ligeramente por encima de la esperada en el tercer trimestre.

Esta nueva previsión para 2025 es más optimista incluso que las últimas ofrecidas por el Gobierno brasileño y el mercado financiero, que calculan un aumento de alrededor del 2,2 %.