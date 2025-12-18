Cámara de Diputados argentina da aprobación parcial a Presupuesto 2026 impulsado por Milei

La Cámara Baja aprobó el proyecto por 132 votos, 97 en contra y 19 abstenciones en la votación general, tras la cual comenzó el debate en particular de los capítulos que lo componen.

El debate en la Cámara de Diputados fue seguido a las puertas del Parlamento por grupos de manifestantes que registraron incidentes menores con la Policía.

El Presupuesto propuesto por el Gobierno proyecta para 2026 una expansión del 5% del PIB, una inflación anual proyectada en 10,1% -muy lejos del 117,8 % registrada en 2024 y por debajo del 27,9 % acumulada hasta noviembre de 2025-, y un tipo de cambio a 1.423 dólares en diciembre, más bajo que el valor actual.

También proyecta un aumento del 10,6 % en las exportaciones y del 11 % en las importaciones, mientras que estima un superávit primario del 1,5 % del PIB.

Entre los aspectos del proyecto más discutidos durante la sesión de este miércoles destacó la inclusión del Ejecutivo en el Presupuesto de la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, que este año fueron fruto de numerosos vaivenes con la oposición.

Ambas están incluidas en uno de los capítulos que serán ahora analizados en detalle.

La aprobación parcial del Presupuesto 2026 representa el primer logro del oficialismo en el Congreso tras su renovación hace una semana en base a los resultados de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre, en los que el oficialismo se impuso con más del 40 % de los votos y logró aumentar significativamente su representación en ambas cámaras.

El partido de Milei, La Libertad Avanza, contó además este miércoles con el apoyo en la Cámara Baja de formaciones de centroderecha y de diputados alineados con gobernadores de algunas de las provincias más importantes del país.

El mandatario ultraderechista, que asumió la Presidencia a finales de 2023, ha gobernado desde entonces con el presupuesto aprobado para aquel año, que luego prorrogó en dos ocasiones.

El Presupuesto 2023 contiene partidas de gastos estipuladas en septiembre de 2022 que han quedado completamente diluidas por el efecto de la alta inflación acumulada, lo que ha dado al Gobierno mayor margen de maniobra para mantener su política de severo ajuste fiscal y reasignar partidas presupuestarias según su parecer.