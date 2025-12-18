Canciller chino transmite apoyo a su par de Venezuela frente a escalada de medidas de EEUU

Durante la conversación, que tuvo lugar este miércoles, Wang aseguró que Pekín se opone "a todas las formas de 'bullying' unilateral y apoya a los países en la defensa de su soberanía y su dignidad nacional", según un comunicado difundido por el Ministerio chino de Exteriores.

La llamada tuvo lugar un día después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

Venezuela "tiene el derecho de desarrollar cooperación mutuamente beneficiosa con otros países y la comunidad internacional comprende y apoya la posición venezolana en la defensa de sus derechos e intereses legítimos", afirmó el jefe de la diplomacia china.

Además, el ministro recalcó que China y Venezuela son "socios estratégicos" y que el apoyo y confianza mutuas han sido por mucho tiempo características tradicionales de sus relaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro venezolano de Exteriores, por su parte, puso a Wang al corriente de la actual situación interna del país y destacó que su Gobierno "salvaguardará con firmeza la soberanía e independencia y no aceptará amenazas de ningún poder abusador".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horas antes, Gil había avanzado a través de Telegram que durante la llamada evaluó con Wang las "amenazas y agresiones" contra Venezuela y los "riesgos que se ciernen sobre América Latina y el Caribe".