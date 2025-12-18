Canciller de Milei celebra la beatificación del empresario argentino Enrique Ernesto Shaw

"Una excelente noticia recibimos hoy del Vaticano. El empresario argentino Enrique Shaw será proclamado Beato por el Papa León XIV", dijo Quirno a través de sus redes sociales.

"Ejemplo de fe, esperanza, caridad y responsabilidad empresarial, dejó un legado de servicio y fue fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa", expresó Quirno en su publicación.

Shaw era una figura muy admirada por el papa Francisco, quien en varias reflexiones lo nombró como ejemplo y en una entrevista aseguró: "Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Shaw que era rico, pero era santo”, señaló el Pontífice.

Nacido en París, Francia, el 26 de febrero de 1921, en el seno de una familia aristocrática argentina, es conocido como el "apóstol de los empresarios" por la defensa de sus trabajadores inspirándose en la Doctrina Social de la Iglesia.

Se unió a la Acción Católica y al Movimiento Familiar Cristiano y, bajo el impulso de los obispos argentinos, organizó, junto con otros empresarios, ayuda a la Europa de la posguerra.

En 1952 fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa e impulsó la Unión Internacional de Asociaciones Patronales Católicas y el Movimiento Empresarial Mundial Cristiano.

En 1957, le diagnosticaron un tumor maligno. A pesar de ello, continuó con sus actividades, participando en congresos, preparando charlas, escribiendo artículos y llevando un diario personal.

A pesar de su precaria condición física, mantuvo sus cargos de director y líder y, en marzo de 1962, escribió una de sus obras más valiosas: "... Y dominó la Tierra". Murió el 27 de agosto de 1962 en Buenos Aires, a la edad de 41 años.

Para su beatificación, se aprobó el decreto de la presunta curación milagrosa de Matías, un niño de cinco años que el 21 de junio de 2015 recibió una patada en la nuca por parte de un caballo en una finca cercana a Buenos Aires. Fue trasladado inconsciente a la ciudad de Suipacha, pero debido a la gravedad de las heridas no pudo recibir el tratamiento adecuado.

En ese momento, el padre de Matías recurrió primero a Enrique Shaw, instando a sus conocidos a hacer lo mismo. La mejoría fue confirmada por médicos en 2016 y 2018, a pesar de algunos déficit neurológicos leves.

En 2019, el paciente, una vez curado, fue examinado por dos peritos, quienes lo encontraron en buen estado de salud, sin secuelas neurológicas significativas. Actualmente lleva una vida normal, practica deportes y tiene un buen rendimiento escolar, confirmó en una nota el Dicasterio para la Causa de los Santos.