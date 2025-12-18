Christian Turner, nombrado nuevo embajador británico para EEUU, tras el cese de Mandelson

El rey británico, Carlos III, respaldó hoy de manera oficial el nombramiento, después de que el primer ministro del país, Keir Starmer, diera luz verde al mismo, y a la espera de la aprobación formal de Washington, dijo el Ministerio británico de Exteriores (Foreign Office) en la nota.

Turner, con más de 30 años de experiencia en la carrera diplomática, había sido nombrado en mayo embajador del Reino Unido ante la ONU, en Nueva York, pero aún no había asumido el cargo.

En este sentido, aseveró que era un "honor" haber sido nombrado como el nuevo embajador del Reino Unido para EE.UU. y dijo estar deseando trabajar con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en un momento "crucial" para la relación trasatlántica entre ambas naciones.

Por su parte, Starmer aseguró estar "encantado" con la elección de Turner, al que felicitó por el nuevo cargo y le alentó a trabajar para construir "fuertes lazos" económicos y de seguridad para el pueblo británico con Washington.

"El Reino Unido y los Estados Unidos tienen una relación muy especial, y la extensa experiencia de Christian (Turner) como un diplomático excepcional mantendrá este vínculo único y cercano y asegurará que continúe floreciendo", agregó el jefe del Gobierno británico.

En la contienda por el puesto, además de Turner, también fueron entrevistados por Starmer el actual embajador del Reino Unido en Moscú, Nigel Casey, y el asesor comercial del mandatario británico, Varun Chandra, según el diario 'Financial Times'.

En este contexto, fuentes diplomáticas citadas por este periódico describieron la elección de Turner como "segura" para Starmer, después de que Mandelson fuese despedido en septiembre por su amistad con Epstein, fallecido en 2019 en la cárcel tras ser acusado de tráfico y abuso sexual de menores.

El caso salió a la luz después de varios documentos divulgados por legisladores estadounidenses, entre ellos una carta en la que Mandelson, quien fuera ministro para Irlanda del Norte en el Gobierno de Tony Blair, se refería a Epstein como su "mejor amigo", y los medios revelaron fotografías entre el exembajador y el pedófilo.