Congreso paraguayo designa a miembros de su Comisión Permanente por receso parlamentario

Por el Senado, representado, según la carta magna, por seis personas, fueron designados como titulares Patrick Kemper, Natalicio Chase, Colym Soroka y Juan Afara, del gobernante Partido Colorado, así como a sus colegas Dionisio Amarilla -afín del oficialismo- y Ever Villalba, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

De igual forma, serán suplentes de este grupo los colorados Ramón Retamozo, Erico Galeano y Lizarella Valiente.

Mientras que la Cámara de Diputados escogió a 12 titulares, siguiendo la instrucción constitucional, entre ellos los oficialistas Néstor Castellano, Jazmín Osorio, Esteban Samaniego, José Rodríguez Maciel, Alejandro Aguilera, Bettina Aguilera, Daniel Centurión y el aliado colorado Juan Añazco.

Además, fueron elegidos los diputados del PLRA Jorge Ávalos, Carlos López, Adrián Vaesken y la legisladora Rocío Vallejo, de la formación Partido Patria Querida.

Como suplentes fueron designados los colorados David Jara, Edgar Chávez Brizuela y Benjamín Cantero, así como Marcelo Salinas y Luis Franco del PLRA y Guillermo Rodríguez, de la agrupación Yo Creo.

La Comisión Permanente se instalará el viernes en una sesión que se iniciará a las 10:30 (13:30 GMT), y a la que convocó el presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez.

El periodo de sesiones de ambas cámaras del Legislativo se extiende del 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio del siguiente, con un receso parlamentario que se prolonga del 21 de diciembre al 1 de marzo.