Congreso salvadoreño aprueba presupuesto estatal para 2026 por 10.555 millones de dólares

El presupuesto, aprobado con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, asigna 1.681,1 millones de dólares a educación, 1.345,02 millones a salud y 1.037,1 millones a seguridad y defensa.

Además, se designa al órgano Judicial 369,2 millones de dólares, una reducción de 164,2 millones de dólares en comparación con el fondo para 2025.

Este recorte y asignación del fondo al órgano Judicial se da luego que el martes pasado el partido oficialista y sus aliados en el Congreso reformaran un artículo de la Constitución salvadoreña para eliminar la asignación del 6 % de los ingresos corrientes del Estado para dicho órgano.

La asignación para el próximo año para el órgano Judicial pasará de ser el equivalente al 6 % de los ingresos corrientes del Estado a representar el 4,2 %, de acuerdo con informaciones de medios locales.

La diputada Claudia Ortiz, del opositor VAMOS, señaló que el presupuesto votado "carece de transparencia", "la misma transparencia de la que adolece este Gobierno" y apuntó que "la información de los proyectos que ejecuta el Gobierno está bajo reserva".

El presupuesto aprobado para 2026 posee un incremento de 892,6 millones de dólares respecto al aprobado para 2025, que ascendió a 9.663 millones de dólares.