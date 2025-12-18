Costa y Von der Leyen reciben a agricultores en medio de protestas por recortes y Mercosur

Según fuentes europeas, la atmósfera de la reunión que los líderes comunitarios mantuvieron con COPA-COGECA -dos organizaciones que representan a asociaciones de agricultores y cooperativas a nivel europeo- fue positiva y productiva.

En un mensaje publicado en sus respectivos perfiles de una red social, Costa y Von der Leyen dijeron que la UE brindará su "confianza y apoyo" al sector de la agricultura, especialmente en estos "tiempos de incertidumbre".

"Con un apoyo firme y sostenido en el presupuesto de la UE, ayuda específica para pequeñas explotaciones agrícolas, explotaciones familiares y jóvenes agricultores, y simplificación para facilitar la vida diaria de los agricultores", aseguraron los representantes europeos.

Los agricultores denuncian en la capital belga por un lado que la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) para los próximos siete años disminuirá las ayudas específicas al sector agrícola.

Además, alertan de los riesgos del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado.

Precisamente este mismo miércoles la Unión Europea acordó el diseño final de las cláusulas de salvaguardia para el acuerdo comercial con Mercosur para proteger a los agricultores del potencial impacto negativo del incremento de importaciones latinoamericanas e intentar sortear las dudas de países reticentes al pacto, como Francia o Italia.

Estas permitirán a la Comisión Europea investigar y actuar si las importaciones de productos agrícolas sensibles aumentan de forma significativa o entran a precios claramente inferiores a los europeos, e incluyen la posible suspensión temporal de las ventajas comerciales si se detecta un perjuicio, entre otras.

La reunión se produce el mismo día que los veintisiete Estados miembros celebran una cumbre en el Consejo Europeo y, aunque Mercosur no figura en la agenda de la reunión, fuentes europeas indicaron que los mandatarios podrían abordar el acuerdo de asociación para que Von der Leyen pueda firmar definitivamente el pacto con los líderes del Mercosur tras veinticinco años de negociaciones.