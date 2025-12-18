Cruz Roja no puede confirmar aún que grupo armado M23 se ha retirado de Uvira (RD Congo)

Así lo señaló este jueves la subdirectora de la oficina de la CICR en Bukavu (RDC), Valeria Caccavo, después de que algunos líderes del M23 anunciaran a través de redes sociales que han iniciado la retirada de Uvira a petición de Estados Unidos, tras haber tomado su control una semana antes.

Caccavo subrayó que para el CICR lo más importante es que cualquier operación militar de toma del control, de retirada o de traspaso de poder se haga conforme al derecho humanitario internacional y que las partes minimicen lo posible las consecuencias sobre la población civil.

La responsable regional del CICR advirtió sobre la inestabilidad en la provincia de Kivu del Sur, que alberga a Uvira, especialmente desde comienzos de este mes, cuando se ha observado la intensificación de los combates, con una utilización masiva de artillería y de explosivos, incluso en zonas densamente pobladas.

Solo entre el 2 y el 16 de diciembre, 193 heridos por armas de fuego fueron atendidos en los hospitales de Kivu del Sur, apostilló.

"Desde febrero, este mes ha sido el más intenso en cuanto a hostilidades, en cuanto al cambio de posiciones de las partes del conflicto, al avance de las líneas del frente y por las consecuencias humanitarias sobre los civiles", destacó Caccavo.

La responsable regional del CICR matizó que, a pesar de los esfuerzos diplomáticos con las conversaciones de Washington en Doha, continúan viendo centenares de heridos y un desplazamiento masivo de la población.

Matizó que, aunque los equipos del CICR han podido operar en el terreno gracias a las garantías de las partes del conflicto, "el riesgo no es cero" y el personal humanitario está trabajando en zonas contaminadas por munición sin detonar y muy cerca de la línea de combate.

"Algunos compañeros han encontrado granadas sin explotar al lado de cuerpos que debían enterrar", reveló.

Solo en este mes de diciembre, el conflicto ha provocado el desplazamiento de más de 500.000 personas en la provincia de Kivu del Sur, según datos de la ONU.