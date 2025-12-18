Ecuador activa emergencia fitosanitaria tras encontrar hongo letal en una finca de banano

Ecuador es el primer exportador mundial de banano y el temor de la llegada del patógeno saltó las alarmas en septiembre, después de conocerse que ya había causado importantes afectaciones en países de Latinoamérica como Colombia, Venezuela y Perú.

El hallazgo ha llevado al Ministerio de Agricultura a activar la emergencia fitosanitaria para el sector bananero por un plazo de seis meses a fin de viabilizar recursos del Gobierno Nacional y de la cooperación internacional para fortalecer el cerco epidemiológico y ejecutar acciones de control técnico sin afectar a los productores.

El hongo se encontró en una finca de la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador, que se encuentra confinada y "bajo estricto control técnico" conforme a los protocolos nacionales e internacionales, según informó Agrocalidad.

Además, no supone un riesgo para la salud humana y actualmente no existe afectación a las exportaciones, al consumo local, al precio ni a la calidad del banano y demás musáceas ecuatorianas.

La primera sospecha de su presencia se registró el 3 de septiembre de este año, lo que llevó a activar el Plan Nacional de Contingencia. Este consiste en un despliegue de técnicos especializados, unidades móviles, puntos de desinfección, acompañamiento de técnicos internacionales y todas las medidas necesarias para contener y evitar la propagación de la plaga.

"Fuimos el país de la región que más tiempo logró evitar el ingreso del Foc R4T, y hoy estamos actuando con responsabilidad para contenerlo", concluyó Agrocalidad.