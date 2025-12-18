EDF sube el coste de sus futuros reactores atómicos un 40 % con respecto al precio inicial

La empresa pública calcula ahora que esos reactores de tecnología EPR2 costarán 72.800 millones de euros, frente a los 51.700 millones que había fijado en su primera estimación, un coste que ya había elevado a finales de 2023, cuando lo fijó en 67.400 millones.

La nueva subida, del 8 % con respecto a la última estimación, integra los costes ligados al riesgo que puede representar el mastodóntico proyecto que tiene previsto comenzar a producir electricidad en 2038.

Este nuevo sobrecoste de construcción llega en un contexto complicado para EDF, en medio de una caída de los precios de la electricidad y con una demanda que no acaba de cristalizarse.

El proyecto será presentado esta semana en Bruselas, que determinará en el segundo trimestre de 2026 su viabilidad, y está sujeto a una ayuda estatal en forma de préstamos garantizados.

Será un momento clave para la apuesta energética lanzada en 2022 por el presidente francés, Emmanuel Macron, que anunció una preferencia por la energía nuclear primero extendiendo la vida útil de las actuales centrales nucleares, de 40 a 60 años y, más adelante, con la construcción de seis reactores, con una potencia calculada de 10 gigavatios.

Un giro político que le valió duras críticas de la izquierda y de los ecologistas y que rompió con la tendencia de su sucesor, el socialista François Hollande, que apostaba por reducir el peso de la energía nuclear en el país, que actualmente representa el 70 % de la producción eléctrica.

El proyecto se enfrenta, además, a la inestabilidad económica de EDF, en medio de una deuda asfixiante, que ronda los 50.000 millones de euros, y a las necesidades de inversión en sus instalaciones atómicas e hidroeléctricas, evaluadas en 25.000 millones.

La eléctrica cuenta apoyarse en la experiencia de otros dos reactores de generación EPR2, el británico de Hinkley y el francés de Flammanville.