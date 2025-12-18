Egipto defiende que el multimillonario acuerdo de gas con Israel es "puramente comercial"

"El acuerdo en cuestión es una transacción puramente comercial, concluida exclusivamente sobre la base de consideraciones económicas y de inversión, y no implica dimensión ni entendimiento político", dijo en un comunicado el presidente del Servicio Estatal de Información (SIS), Diaa Rashwan, que ejerce como portavoz del Gobierno egipcio.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el miércoles la firma del contrato de exportación de gas natural a Egipto por valor de 35.000 millones de dólares, un pacto que fue alcanzado ya en agosto y que prevé la venta de este recurso energético al país norteafricano hasta 2040.

El acuerdo provocó un gran revuelo entre la población egipcia y del mundo árabe, especialmente, después de que el Gobierno de Egipto haya sido muy crítico con la "doble moral" mostrada por los países occidentales al seguir vendiendo armamento a Israel y a la vez condenar la guerra en la Franja de Gaza.

Según Rashwan, el acuerdo energético responde a "un claro interés estratégico para Egipto al fortalecer su posición como único centro regional para el comercio de gas en el Mediterráneo Oriental", al tiempo que rechazó "cualquier interpretación o utilización política" y negó que hubiera "intervención gubernamental directa".

El acuerdo contempla la venta de 130.000 millones de metros cúbicos de gas natural durante de dos fases.

La primera, que comenzará en la primera mitad de 2026, incluye la venta de 20.000 millones de metros cúbicos, después de que se complete la construcción de una tercera tubería desde el yacimiento a la plataforma de producción y se ponga en marcha la nueva línea de transmisión entre las costas de Asdod y Ascalón, en el sur de Israel.

La segunda fase incluye la venta de 110.000 millones de metros cúbicos de gas natural a Egipto, y comenzará una vez completado el proyecto de expansión del yacimiento de Leviatán, gestionado por el grupo israelí NewMed y el gigante energético estadounidense Chevron.

Ante la oleada de críticas, Rashwan concluyó que "la postura de Egipto sobre la causa palestina es firme e inquebrantable", basada en "el apoyo a los derechos legítimos del pueblo palestino, el rechazo al desplazamiento forzado y la adhesión a la solución de los dos Estados".

Egipto, junto a Estados Unidos y Catar, es el principal mediador en la guerra de la Franja de Gaza y ejerce como intermediario entre el grupo palestino Hamás e Israel, país con el que mantiene relaciones desde hace décadas y con el que tiene lazos tanto diplomáticos como comerciales discretos.