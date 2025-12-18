El 18 de marzo se estrena 'Imperfect Women', con Elisabeth Moss y Kerry Washington

Basada en la novela homónima de Araminta Hall, los dos primeros capítulos se podrán ver ese día y luego se estrenará uno cada miércoles, con el octavo y último previsto para el 29 de abril, anunció este jueves un comunicado de la plataforma.
El thriller explora "la culpa y la venganza, el amor y la traición, y los compromisos que marcan nuestras vidas irreversiblemente".
Junto a Moss y Washington, en el reparto están Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn o Sheryl Lee Ralph.
'Imperfect Women' es una coproducción entre 20th Television y Apple Studios, creada por Annie Weisman, con producción ejecutiva de Moss, Washington, Lindsey McManus y Pilar Savone.
